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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Уровень воды в Урале у Оренбурга к утру поднялся до 872 см

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - У Оренбурга уровень реки Урал за сутки вырос на 16 см и к утру понедельника достиг отметки в 872 см, сообщает мэрия города.

"Утром 7 апреля он (уровень) составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см", - говорится в сообщении.

За прошлые сутки рост был более значительным - 28 см.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы - селе в Сакмарском районе Оренбургской области - составляет 783 сантиметра. "За сутки река прибавила 30 сантиметров. Опасной считается отметка 870 см", - говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм, где ранее проводилась эвакуация, продолжает активно снижаться: на утро понедельника он составляет 73 см. За сутки уровень воды снизился на 219 сантиметров.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

В целом в регионе, по данным на вечер воскресенья, паводковые воды затопили 10,2 тысячи жилых домов и 18,5 тысячи приусадебных участков (на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ).

Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Орск Урал Оренбургская область Сакмара Черная
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