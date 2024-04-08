Уровень реки Урал у Орска начал снижаться

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области за сутки зафиксировали снижение уровня реки Урал близ пострадавшего от паводка Орска, сообщила пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера.

"На утро 8 апреля в Орске уровень реки Урал упал на 9 см и составляет 963 см", - говорится в сообщении.

В ряде других населенных пунктов в течение последних суток отмечается подъем уровня воды: в Оренбурге и поселке Илек рост в реке Урал составил, соответственно, 16 и 24 см, в городе Бузулук уровень реки Самары повысился на 40 см.

"В целом по области уровень водоемов за сутки прибавился от 8 до 30 см", - сообщает пресс-служба.

В некоторых населенных пунктах области наблюдается падение уровня воды - от 3 см до 19 см.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.