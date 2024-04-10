Двое детей и взрослый погибли при атаке дрона в Курской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в среду сообщил о гибели трех человек, в том числе двоих детей, находившихся в автомобиле, на который украинский БПЛА сбросил взрывное устройство.

"С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших.