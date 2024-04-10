Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Двое детей и взрослый погибли при атаке дрона в Курской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в среду сообщил о гибели трех человек, в том числе двоих детей, находившихся в автомобиле, на который украинский БПЛА сбросил взрывное устройство.

"С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Роман Старовойт Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Мэр Оренбурга назвал колоссальным ущерб, нанесенный городу паводком

Мэр Оренбурга назвал колоссальным ущерб, нанесенный городу паводком
Нападение на Crocus City Hall

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Возобновление цикла Орского НПЗ будет зависеть от паводка

Суд решил взыскать с Euroclear более $44 млн в пользу банка УБРиР

Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });