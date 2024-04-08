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Мэрия Оренбурга назвала критической ситуацию в поймах Урала и Сакмары

Мэрия Оренбурга назвала критической ситуацию в поймах Урала и Сакмары
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбурга готовятся к пику паводка и называют ситуацию на отдельных территориях критической.

"Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля. Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая", - сообщила мэрия.

По ее данным, сейчас подтоплено 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений - за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно. Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей.

В пунктах временного размещения находятся 30 человек.

Из-за высокого подъема паводковых вод 45 садовых обществ отключены от электроснабжения, также частично обесточены и улицы микрорайона "Кузнечный".

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и к утру понедельника достиг отметки в 872 см. Опасной считается отметка 930 см.

Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Урал Сакмара Оренбургская область
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