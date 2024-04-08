Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В 39 регионах России подтоплены больше 10,4 тысячи жилых домов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сейчас в 39 регионах России остаются подтопленными более 10,4 тысяч жилых домов, из-за быстрого таяния снега числа подтоплений будет больше, прогнозируют в МЧС.

На территории Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов в период с 7 по 11 апреля прогнозируется продолжение повышения среднесуточных температур, процессов активного снеготаяния и вскрытия рек, что может привести к дальнейшему подтоплению низменных участков и объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка с весенним половодьем остается в Оренбургской области, где за сутки оказались подтопленными почти 4 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. Из зоны ЧС эвакуированы 6,1 тысячи человек. В регионе развернуты 33 пункта временного размещения (ПВР), где находятся 1200 человек.

В Самарской области остаются подтопленными 50 частных жилых домов и 901 приусадебный участок, а также один участок автомобильной дороги.

"Освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок", - отметили в МЧС.

В ПВР находятся 62 человека, в том числе 16 детей.

В Алтайском крае талыми водами подтоплены 142 жилых дома и 453 приусадебных участка. Развернуто два ПВР, в которых находятся 20 человек. На подтопленных территориях установлены водоналивные дамбы, а также возведено 18 временных дамб общей протяженностью более 10 км.

В Курганской области продолжается наращивание группировки МЧС. В регионе прогнозируется неблагоприятная ситуация с паводками, в регионе введен режим ЧС.

"Уже прибыли дополнительные силы из Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда в количестве 100 человек и 31 единицы техники, в том числе семь плавсредств", - сообщили в министерстве.

Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления. На сегодняшний день эвакуирован 571 человек, из них 89 человек остаются в ПВР.

"Подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог", - добавили в МЧС.

Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Алтай МЧС Курганская область Оренбургская область Самарская область Алтайский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования
Паводок в России

Ряд районов Оренбурга и пригорода окажутся в зоне подтопления при пике паводка

Ряд районов Оренбурга и пригорода окажутся в зоне подтопления при пике паводка
Паводок в России

Большая вода ушла из большинства подтопленных сел Челябинской области

Паводок в России

Мэрия Оренбурга назвала критической ситуацию в поймах Урала и Сакмары

Мэрия Оренбурга назвала критической ситуацию в поймах Урала и Сакмары
Паводок в России

Уровень реки Урал у Орска начал снижаться

Паводок в России

Уровень воды в Урале у Оренбурга к утру поднялся до 872 см

Суд рассмотрит жалобы на обеспечительные меры по иску к "Макфе" 16 апреля

В России производство вина в I квартале выросло на 25,8%

Два человека погибли, 10 пострадали при опрокидывании автобуса под Самарой

Паводок в России

Река Елшанка в Орске выходит из берегов, объявлена эвакуация прилегающих улиц

Река Елшанка в Орске выходит из берегов, объявлена эвакуация прилегающих улиц
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });