В 39 регионах России подтоплены больше 10,4 тысячи жилых домов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сейчас в 39 регионах России остаются подтопленными более 10,4 тысяч жилых домов, из-за быстрого таяния снега числа подтоплений будет больше, прогнозируют в МЧС.

На территории Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов в период с 7 по 11 апреля прогнозируется продолжение повышения среднесуточных температур, процессов активного снеготаяния и вскрытия рек, что может привести к дальнейшему подтоплению низменных участков и объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка с весенним половодьем остается в Оренбургской области, где за сутки оказались подтопленными почти 4 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. Из зоны ЧС эвакуированы 6,1 тысячи человек. В регионе развернуты 33 пункта временного размещения (ПВР), где находятся 1200 человек.

В Самарской области остаются подтопленными 50 частных жилых домов и 901 приусадебный участок, а также один участок автомобильной дороги.

"Освободились от воды 263 жилых дома и 191 приусадебный участок", - отметили в МЧС.

В ПВР находятся 62 человека, в том числе 16 детей.

В Алтайском крае талыми водами подтоплены 142 жилых дома и 453 приусадебных участка. Развернуто два ПВР, в которых находятся 20 человек. На подтопленных территориях установлены водоналивные дамбы, а также возведено 18 временных дамб общей протяженностью более 10 км.

В Курганской области продолжается наращивание группировки МЧС. В регионе прогнозируется неблагоприятная ситуация с паводками, в регионе введен режим ЧС.

"Уже прибыли дополнительные силы из Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда в количестве 100 человек и 31 единицы техники, в том числе семь плавсредств", - сообщили в министерстве.

Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления. На сегодняшний день эвакуирован 571 человек, из них 89 человек остаются в ПВР.

"Подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог", - добавили в МЧС.