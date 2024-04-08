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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Из Белгородской области в другие регионы вывезли уже около 10 тысяч детей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Из Белгородской области из-за ужесточившихся обстрелов вывезли в другие регионы уже около 10 тысяч детей, к эвакуации готовят очередную группу, сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера созвонился с руководителями Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Республики Башкирия. Со всеми руководителями проговорил лично, и начинаем уже готовить наших детей к отправке в эти регионы. Уже есть договоренность с Республикой Северная Осетия-Алания", - сообщил он.

Он отметил, что потребность в вывозе детей из области сохраняется.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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