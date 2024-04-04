Более 9 тыс. детей вывезли из Белгородской области

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из региона из-за сложной оперативной обстановки вывезено более 9 тыс. детей.

"Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9000 маленьких жителей Белгородской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Территория Белгородской области, включая областной центр, с 12 марта подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей ради безопасности вывозят в другие регионы РФ. Всего предполагается разместить в регионах примерно 9,5 тыс. белгородских детей.