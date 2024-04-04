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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Более 9 тыс. детей вывезли из Белгородской области

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из региона из-за сложной оперативной обстановки вывезено более 9 тыс. детей.

"Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9000 маленьких жителей Белгородской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Территория Белгородской области, включая областной центр, с 12 марта подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей ради безопасности вывозят в другие регионы РФ. Всего предполагается разместить в регионах примерно 9,5 тыс. белгородских детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область
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