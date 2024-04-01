Из Белгородской области вывезли больше 6000 детей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Из Белгородской области из-за обстрелов вывезли уже больше 6000 детей, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Сейчас уже более 6 тысяч человек находятся в почти 30 регионах Российской Федерации. За последние выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский к‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рай приняли наших детей", - написал он.

Гладков поблагодарил за помощь губернаторов принимающих регионов и сообщил, что лично звонит им, если получает обращения от обеспокоенных родителей. По его словам, для звонков родителей эвакуированных детей будет создан колл-центр.

Ранее сообщалось, что из Белгородской области планировали в общей сложности вывезти примерно 9500 детей.