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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Из Белгородской области вывезли больше 6000 детей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Из Белгородской области из-за обстрелов вывезли уже больше 6000 детей, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Сейчас уже более 6 тысяч человек находятся в почти 30 регионах Российской Федерации. За последние выходные Самара, Саранск, Нижний Новгород, Тамбов, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский к‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рай приняли наших детей", - написал он.

Гладков поблагодарил за помощь губернаторов принимающих регионов и сообщил, что лично звонит им, если получает обращения от обеспокоенных родителей. По его словам, для звонков родителей эвакуированных детей будет создан колл-центр.

Ранее сообщалось, что из Белгородской области планировали в общей сложности вывезти примерно 9500 детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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