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Доход от передачи "Голос" 12 апреля направят пострадавшим в Белгородской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Первый канал перечислит средства, полученные в ходе программы "Голос" 12 апреля, на помощь пострадавшим жителям Белгородской области.

"Доход от голосования в "Голосе" 12 апреля Первый канал и другие присоединившиеся к акции партнёры перечислят в Российский Красный Крест. Средства пойдут на помощь пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской и других приграничных областей", - говорится в сообщении пресс-службы канала в понедельник.

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Там отмечается, что собранные средства пойдут на гуманитарную, адресную помощь и психосоциальную поддержку пострадавших от обстрелов.

"С 2022 года мы оказываем помощь белгородцам на постоянной основе, однако с учащением обстрелов все больше людей нуждаются в нашей помощи. Мы призываем всех, кто может помочь, объединить усилия, чтобы жители региона чувствовали заботу и соучастие в эти сложные времена", - приводятся в сообщении слова председателя Российского Красного Креста Павла Савчука.

В сообщении уточняется, что сезон "Голоса" подходит к своей кульминации: теперь судьбу конкурсантов будут решать не только наставники, но и зрители - при помощи голосования в прямом эфире.

Первый канал Голос Белгородская область
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