Ряд районов Оренбурга и пригорода окажутся в зоне подтопления при пике паводка

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов окажется в зоне подтопления во время пика паводка в Оренбургской области, который ожидается на этой неделе, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"По информации Росгидрометцентра, пик паводка ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Оренбурге подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ. В зоне подтопления находятся 1973 дома, за сутки их число увеличилось на 170, и 8569 приусадебных участков (за сутки подтоплено еще 480 участков).

На утро 8 апреля в Оренбуржье остаются подтопленными 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. За сутки вода ушла из 311 жилых домов. Эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1,2 тыс. эвакуированных находятся в пунктах временного размещения.

"Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального управления МЧС, уровень воды на реке Урал у поста Илек достиг опасной отметки и составил 890 см.

Ранее МЧС РФ сообщало, что волна сильного паводка дойдет до села Илек, на месте проводятся работы по укреплению насыпной защитной дамбы.

Как сообщалось, с 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.