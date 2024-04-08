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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

МЧС сообщило, что вода начала отступать в подтопленных районах Орска

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в подтопленных районах Орска начинает снижаться, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать. Уровень воды в реке Урал в районе Орска за два часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку", - говорится в сообщении.

В настоящее время из зоны ЧС эвакуированы около 2,5 тыс. человек, проинформировало ведомство.

5 апреля в Орске прорвало защитную насыпную дамбу. С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Накануне правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

МЧС РФ Оренбург Орск Урал
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