Власти Кургана объявили превентивную эвакуацию для жителей СНТ рядом с дамбой

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане начали превентивную эвакуацию жителей садовых товариществ микрорайона Вороновка, въезд в которые будет засыпан в рамках укрепления дамбы, сообщается в телеграмм-канале городской администрации.

"В связи с получением уточненных данных от министерства природы РФ о том, что на территории города Кургана вода придет уже 10-12 апреля, возможно и раньше, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка", - говорится в сообщении.

Всех проживающих на данной территории просят "в срочном порядке покинуть свои дома".

Жителей СНТ планируется вывозить на автобусах с 18:00 (16:00 по Москве), которые "будут стоять по улице Гагарина на разрывах дамбы по дороге, ведущей в садоводства". Пункты временного размещения граждан развернуты на базе загородного лагеря имени Н.Островского и в корпусе школы № 50.

Мэрия напоминает, что "эвакуация в условиях режима повышенной готовности - это обязанность каждого жителя", отказавшиеся покинуть СНТ добровольно будут эвакуированы принудительно.

Кроме того, городская администрация попросила поддержки у жителей, которые владеют лодками и готовы будут помогать в случае необходимости. "Все имеющиеся силы и средства приведены в режим повышенной готовности. Однако может возникнуть необходимость в дополнительных плавсредствах. Поэтому помощь лишней не будет. Если у вас есть лодки и вы готовы помочь, сообщите об этом на номер горячей линии: 42-88-02", - говорится в сообщении мэрии.

Компания "Водный Союз" (водоснабжающая организация Кургана - ИФ), в свою очередь, сообщила, что увеличена частота отбора проб в природном источнике, по последним результатам вода в Кургане соответствует нормативным значениям.

"Оснований для беспокойства по поводу ухудшения ее качества в настоящее время нет. Вместе с тем, в период паводка возможно возникновение нештатных ситуаций, поэтому всем потребителям настоятельно рекомендуем сделать запас питьевой воды и хранить его до окончания половодья", - отметила компания.

Ранее сообщалось, что в рамках противопаводковых мероприятий укрепляется тело дамбы в Кургане, завозится грунт для ее подсыпки, засыпаются заезды в садовые товарищества, расположенные с правой стороны дамбы.

В Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности в связи с риском подтопления населенных пунктов, межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона, проживающих в зонах возможного затопления, эвакуироваться заранее. По оперативным данным МЧС, в зоне подтопления и затопления могут оказаться более 60 населенных пунктов. В воскресенье начата превентивная эвакуация жителей десяти сел, расположенных в Притобольном и Звериновголовском округах.