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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Глава МЧС призвал россиян вовремя эвакуироваться при паводке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков призвал граждан не пренебрегать предупреждением о половодье и эвакуироваться заранее.

"Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения", - сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Весеннее половодье наблюдается в Оренбургской, Самарской и Курганской областях, а также на Алтае.

В зонах возможного подтопления проводятся превентивные мероприятия и организована эвакуация населения, добавил Куренков.

Кроме того, МЧС ведет непрерывное взаимодействие с коллегами из Казахстана из-за угрозы подтопления нескольких населенных пунктов в Курганской области.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Куренков Казахстан МЧС Курганская область Оренбургская область
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