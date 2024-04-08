РФ поднимет вопрос об атаке на ЗАЭС на одном из заседаний СБ ООН по Украине

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия на одном из ближайших заседаний СБ ООН по Украине вынесет на обсуждение вопрос об атаке беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС, сообщил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы поднимем этот вопрос на одной из ближайших встреч по Украине", - сказал Небензя, отвечая на вопрос журналиста о том, созовет ли РФ экстренное заседание по атаке на ЗАЭС.

Постпред РФ прокомментировал ситуацию с ЗАЭС перед заседанием Совета по рассмотрению палестинской заявки на вступление в ООН.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что Москва ожидает от гендиректора МАГАТЭ "публичной и исчерпывающе правдивой реакции" на случившееся.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Россия намерена "на постоянной основе" доносить до международного сообщества информацию об ответственности Киева и поддерживающих его стран за создание угроз безопасности Запорожской АЭС.

"Мы будем направлять письма, мы будем направлять соответствующую информацию и по линии нашего постпредства в МАГАТЭ, и по линии нашего представительства при Организации Объединенных Наций в первую очередь, но и по другим направлениям тоже", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Накануне в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом" сообщили, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов ВСУ, ставящих безопасность станции под прямую угрозу. В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС - удар пришелся на купол, отмечается в сообщении.

"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и стран Европейского союза незамедлительно отреагировать на попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной электростанции на континенте.

Позднее МАГАТЭ сообщило, что повреждения на ЗАЭС в результате атаки беспилотников не поставило под угрозу ядерную безопасность.

Ранее в понедельник над территорией ЗАЭС сбили дрон ВСУ, его обломки упали на крышу шестого энергоблока. Эта атака стала четвертой по территории станции с начала апреля.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома"). ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища.