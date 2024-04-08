На ЗАЭС заявили об уничтожении дрона-камикадзе ВСУ над станцией

Обломки беспилотника упали на кровлю шестого энергоблока АЭС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Обломки сбитого дрона ВСУ упали на кровлю энергоблока Запорожской АЭС, заявили в понедельник представители станции.

"Попытки обстрелов Запорожской со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока", - сказано в сообщении в телеграм-канале ЗАЭС.

Представители станции отметили, что угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано.

В воскресенье ВСУ дважды атаковали ЗАЭС: днем удары были нанесены в районе столовой (по данным "Росатома", пострадали трое сотрудников ЗАЭС, один из них получил тяжелые ранения) и около грузового порта, ближе к вечеру стало известно об атаке купола шестого энергоблока.

Текущая атака стала четвертой по территории станции с начала апреля. Первая произошла 5 апреля - тогда прилеты дронов были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").