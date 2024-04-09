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Кириенко провел совещание на Запорожской АЭС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обсудил обеспечение ядерной безопасности Запорожской АЭС в ходе рабочей поездки на станцию.

"Сергей Кириенко провел совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, а также обеспечения ее ядерной безопасности. Были затронуты и недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС", - сообщил телеграм-канал станции.

О принимаемых мерах для безопасной эксплуатации станции доложил директор станции Юрий Черничук. Он рассказал о проводимых текущих работах и планах развития ЗАЭС.

Кроме того, на совещании обсудили и состояние города-спутника Запорожской АЭС - Энергодара. Глава города Эдуард Сеновоз рассказал о ситуации, проектах развития, а также о ремонтах соцобъектов и инфраструктуры, в проведении которых помогает "Росатом" и регион-шеф - Новгородская область.

С начала апреля беспилотники совершили пять атак на ЗАЭС, в том числе на купол 6-го энергоблока. В "Росатоме" сообщили о ранении трех человек (один из них получил тяжелые травмы) во время удара дрона около столовой 7 апреля.

Сергей Кириенко Новгородская область Росатом Энергодар ЗАЭС Запорожская АЭС Эдуард Сеновоз
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