Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки ракеты-носителя "Ангара"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения космодрома Восточный ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара", а также с характеристиками ракеты-носителя "Союз-2".

Они посетили монтажно-испытательный корпус, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки "Ангары".

Лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках ракет-носителей "Союз-2" и семейства "Ангара".

Ким Чен Ын и прибывшие с ним военные внимательно слушали, лидер КНДР задавал много вопросов: его интересовали характеристики топлива для ракеты, куда падают ее отработавшие ступени, принципы движения РН.

Лидеров сопровождают вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Николай Нестечук.

Они пообещали главе КНДР показать строящийся стартовый стол для "Ангары"

По окончании осмотра цеха Ким Чен Ын оставил краткую запись на корейском в книге почетных гостей.

Стартовый комплекс "Союз"

Позднее Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс для ракеты-носителя "Союз-2".

Они вместе посетили площадку перед стартовым комплексом, а затем с другой смотровой площадки ознакомятся с ходом строительства стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара".

Стартовый комплекс "Союз" предназначен для приема ракет-носителей семейства "Союз-2", проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после пуска, а также проведения работ в случае несостоявшегося пуска. Площадь огороженной территории составляет около 45 тыс. кв.м.

Особенностью комплекса является то, что все здания и сооружения - наземного исполнения. Здание командного пункта способно выдержать удар от падения составных ступеней ракет-носителя. Практически метровые стены (0,8 м) и потолок (1 м) способны защитить персонал от аварии. Всего на стартовом комплексе три таких здания.

Еще одна отличительная особенность стартового комплекса состоит в том, что заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила. Решение провести заправочные рукава под землей принято из соображений безопасности, также данный метод заправки требует наименьшего привлечения сил совместного расчета.

Ракеты "Ангара"

В настоящее время завершается строительство стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара", благодаря которым Восточный сможет реализовывать программы по исследованию солнечной системы и за ее пределами.

19 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стартовый комплекс для ракет "Ангара" на Восточном будет готов к запуску до конца 2023 года.

Стартовый комплекс занимает площадь 109 га, на котором предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе: стартовое сооружение высотой 28,1 м и объемом котлована 803 000 м3, командный пункт, централизованное сооружение, технологический блок кислорода и азота, технологический блок нафтила, резервуары запаса воды.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

В "Ангаре" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районах, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.