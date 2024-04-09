Глава МЧС РФ повторно вылетел в Оренбургскую область

Куренков также оценит ситуацию с паводком в Курганской и Тюменской областях

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков во вторник вылетел в регионы со сложной паводковой обстановкой, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область. На месте глава ведомства лично проконтролирует реализацию поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению", - говорится в сообщении.

"Также министр посетит Курганскую и Тюменскую области - в регионах прогнозируется неблагоприятная обстановка", - добавили в МЧС.

В релизе отмечается, что в регионах проводятся превентивные мероприятия, усилены группировки спасателей, приведены в режим повышенной готовности силы и средства министерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Накануне правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация - в Орске, также сильный паводок наблюдается в Оренбурге.