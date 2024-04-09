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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Главам затопленных регионов поручили запастись продуктами и водой для эвакуированных

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков провел во вторник заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на котором были приняты ряд поручений, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

"Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения – в необходимом количестве и достаточной вместимости, создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, а также обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Отмечается, что министр потребовал от глав регионов своевременно информировать граждан о складывающейся обстановке и прогнозах ее развития, в том числе с использованием СМИ. "Следует объяснить людям о правилах действия при получении сигнала оповещения, а также о том, что необходимо эвакуироваться без промедления", - добавил Куренков.

По мнению Куренкова, комиссии по оценке ущерба должны приступить к своей работе сразу же после того, как подтопленная территория освободится от воды.

"По решению правкомиссии в пострадавших от паводков регионах будет организован контроль за уровнем цен на основные группы товаров – воду, продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы, а также оперативно приниматься меры при спекулятивном росте цен", - отмечается в сообщении.

Наводнение в Орске

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МЧС Александр Куренков
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