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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Твери арестован мужчина за фиктивную регистрацию обвиняемых в теракте в Crocus

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Твери вынес решение об аресте гражданина РФ по делу о фиктивной регистрации по месту жительства обвиняемых в теракте в концертном зале Crocus City Hall, сообщает пресс-служба суда во вторник.

"В отношении Ашурова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 11 июня 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, в жилище Ашурова фиктивно были зарегистрированы братья Аминчон и Диловар Исломовы, которые привлекаются к уголовной ответственности по ст. 205 УК РФ за совершение теракта в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.

На суде, где решался вопрос об аресте мужчины, следователь указал, что у Ашурова имеется действительный паспорт гражданина Таджикистана и заграничный паспорт гражданина РФ. Также отмечалось, что в Таджикистане проживают его близкие родственники. Следствие посчитало, что "он может беспрепятственно скрыться" от правосудия, "продолжить заниматься преступной деятельностью, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу".

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В связи с этим в ходе судебного заседания следователь и прокурор поддержали ходатайство об аресте обвиняемого.

Обвиняемый и его защитник в суде возражали против удовлетворения ходатайства.

Первоначально Ашуров был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, в тот же день был допрошен с участием защитника по существу обоснованности выдвинутых в отношении него подозрений, свою причастность подтвердил. После предъявления обвинения он был допрошен в качестве обвиняемого, вину в совершении преступления также признал в полном объеме, отмечается в сообщении суда.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека.

На следующий день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, участвовавших в нападении.

Западные страны тогда заявили, что за этим терактом стоит ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

В начале апреля Следственный комитет РФ (СКР) сообщал, что по делу о теракте установлено 11 фигурантов, они арестованы по обвинению в участии в преступлении.

Хроника 22 марта – 16 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Тверь Crocus City Hall
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