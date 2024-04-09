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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Глава МЧС РФ вылетел в пострадавшую от паводка Курганскую область

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ с главой министерства Александром Куренковым вылетел из Оренбургской области в Курганскую, где в зоне подтопления могут оказаться более 4 тысяч жилых домов, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

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В МЧС прогнозируют, что в зоне риска в регионе окажутся 62 населенных пункта, более 4,3 тыс. домов, более 5 тыс. приусадебных участков и 600 дачных участков с населением свыше 19 тыс. человек в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и Кургане.

Ранее министр распорядился своевременно усилить группировку спасателей необходимой техникой и оперативно осуществить передислокацию сил и средств в наиболее сложные районы Курганской области, а также оказать всестороннюю помощь населению.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в реке Тобол, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

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В регионе уже ведется превентивная эвакуация жителей нескольких районов Кургана (Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом) из зон возможного затопления и подтопления.

Глава Целинного муниципального округа Курганской области в связи с резким подъемом воды в реке призвал эвакуироваться жителей села Казак-Кочердык.

Кроме того, в Звериноголовском округе региона на утро вторника было эвакуировано 555 человек, часть - в пункты временного размещения (209 человек).

Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Курганская область МЧС РФ Александр Куренков
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