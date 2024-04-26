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ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждение маркетплейсу Ozon, усмотрев в его действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции.

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В сообщении ФАС говорится, что в 2023 году и I квартале 2024 года регулятор получал многочисленные обращения граждан и предпринимателей в связи с действиями маркетплейса.

"Речь идет о навязывании продавцам участия в услуге "Баллы за скидки", неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов. Кроме того, в действиях Ozon установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров - потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин", - сообщило ведомство в пятницу.

ФАС указывает, что Ozon необходимо внести изменения в оферту и прекратить практики, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, таким образом, чтобы не допустить ухудшения условий для контрагентов.

В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства, предупреждает регулятор.

"Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Поэтому обращение ФАС - важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов", - сообщили в пресс-службе Ozon, в свою очередь.

28 марта 2024 года вступило в силу постановление правительства РФ об отмене моратория на антимонопольные проверки ИТ-компаний. При этом в январе (еще до отмены моратория - ИФ) регулятор признал Wildberries и Ozon компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке онлайн-ритейла - вместе они занимают около 80% рынка.

В начале апреля ФАС выдала предупреждение маркетплейсу Wildberries - также из-за признаков нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС России Ozon
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