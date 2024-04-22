Гендиректор Судебного департамента при ВС РФ Гусев покинул свой пост

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев ушел в отставку.

"Временно исполняющим обязанности Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ назначен действительный государственный советник РФ 1 класса Виктор Агеев", - сообщается на сайте Судебного департамента.

Агеев исполняет обязанности врио гендиректора с 15 апреля. Он назначен на должность приказом Верховного суда от 11 апреля.

Ранее о намерении Гусева уйти в отставку сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Позже Совет судей РФ одобрил его отставку.

Гусев занимал свой пост с 2000 года.

Судебный департамент занимается организационным обеспечением всех судов в стране, является главным распорядителем средств федерального бюджета в судебной сфере, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы. В его структуру входит не только центральный аппарат, но и управления в регионах.