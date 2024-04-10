Уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 996 см

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал вырос за несколько часов до 996 см, сообщил глава города Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

"В настоящий момент мы зафиксировали подъем воды (в реке Урал - ИФ) на уровне 996 сантиметров", - сказал Салмин.

На 9:00 (по местному времени) уровень воды в этой реке у Оренбурга составлял 978 см. Таким образом, за почти 4 часа уровень вырос на 18 см.

В ликвидации последствий паводка участвуют 296 человек, 103 единицы техники и 46 плавсредств. По словам мэра, этого достаточно.

Что касается питьевой воды, рисков, по его словам, нет. Хлорирование увеличено.

Проблем с продовольствием, медикаментами, медобслуживанием в городе нет, добавил Салмин.

Он сообщил, что всего к текущему моменту эвакуировано 865 человек, за сутки - 43 человека, в том числе, трое детей. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, за сутки поступили семеро.

Все дети в пунктах размещения, 11 человек, проходят обучение, досуг с ними проводят волонтеры, горячим питанием обеспечены.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.