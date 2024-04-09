Глава МЧС прибыл в Тюмень

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Тюмень, где в зону подтопления могут попасть более десяти населенных пунктов, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

В ведомстве отметили, что в среду министр продолжит рабочую поездку по регионам, наиболее подверженным паводкам.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. На случай возможного подтопления в области подготовлено 402 пункта временного размещения.