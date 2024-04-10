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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Пострадавшие от паводка жители Оренбургской области получат по 20 тыс. руб.

Тем, кто полностью лишился имущества, выплатят по 100 тыс. рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Оренбургской области приняло решение о выплате компенсаций жителям региона, пострадавшим от паводка, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

"Оренбуржцам, пострадавшим от паводка, положена выплата. По решению губернатора Дениса Паслера каждый пострадавший получит 20 тыс. рублей. Эти выплаты уже производятся", - говорится в сообщении.

Также предусмотрена компенсация за утраченное имущество первой необходимости - 50 тыс. рублей, если пострадала часть вещей, и 100 тыс. рублей, если имущество утрачено полностью.

Как сообщалось, в Оренбургской области в результате паводка подтоплены около 13 тыс. жилых домов. На территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 12,8 тыс. жилых домов, 14 969 приусадебных участков. В общей сложности, из домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7 703 человека, в том числе 1 707 детей. Порядка 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, остальные расположились у родственников.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Денис Паслер
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