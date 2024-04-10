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Уровень реки Урал под Оренбургом поднялся до 978 см

Уровень реки Урал под Оренбургом поднялся до 978 см
Половодье в Оренбурской области
Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал под Оренбургом продолжает расти, жителям потенциальных районов затопления нужно эвакуироваться, сообщает пресс-служба администрации города.

"Уровень воды в реке Урал на 9:00 (по местному времени) составляет 978 сантиметров, в Сакмаре – 813 сантиметров, продолжает расти. Всем жителям потенциальных районов затопления необходимо собрать ценные вещи, документы и незамедлительно покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

К текущему моменту в Оренбурге подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений.

В пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка. Семь человек были зарегистрированы за минувшие сутки.

"Эвакуация с подтапливаемых территорий продолжается (...) Для эвакуации населения организована работа дежурных от администрации города в девяти точках – в Овчинном городке, на Загородном шоссе в районе поселка имени Куйбышева, в Протопоповской роще, на улицах Уральской, Геннадия Донковцева, Соболева гора, в поселках 18 разъезд, Кушкуль, Кузнечный", -отмечается в сообщении.

В аварийно-спасательных работах задействованы 296 человек, 103 единицы техники, 46 плавсредств, три беспилотника для оценки и прогноза ситуации дальнейшего разлива. На местах работают медики, спасатели. Во всех подтопленных территориях идет круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
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