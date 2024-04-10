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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Почти 13 тысяч домов подтоплены из-за паводка в Оренбуржье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около 13 тыс. жилых домов подтоплены в результате паводка в Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора региона в среду.

"По состоянию на утро 10 апреля, на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В общей сложности, из домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7 703 человека, в том числе 1707 детей.

Порядка 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, остальные расположились у родственников.

По данным пресс-службы, самая сложная обстановка по паводку остается в городе Орске, где подтоплено 6793 жилых дома с приусадебными участками, эвакуированы 2 616 человек. Кроме того, в Оренбурге фактический уровень реки Урал дошел до отметки в 978 см, в предполагаемой зоне подтопления оказались ряд районов города.

Между тем, отмечает пресс-служба, за сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. От воды освобождено 38 жилых домов и 492 приусадебных участка.

Также за сутки освободились от воды шесть низководных мостов, однако по-прежнему закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений.

"Существует угроза перелива на трех участках федеральной автодороги, ситуация находится на особом контроле", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Оренбуржья сообщает, что из-за паводка подтоплены Ленинский райсуд Орска, четыре судебных участка в Советском районе Орска и судебный участок в Беляевке. Также в зоне подтопления находится Оренбургский районный суд Оренбурга.

Пресс-служба губернатора отмечает, что помощь пострадавшему от паводка Оренбуржью оказывают соседние регионы - доставлено более 110 тонн гуманитарного груза.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Урал
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