ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Проверка однократности голосования на прошедших в середине марта выборах президента РФ пройдет в регионах и на некоторых зарубежных участках до 24 апреля.

Постановление о проведении проверки однократности получения избирательного бюллетеня принято на заседании ЦИК РФ в среду.

Ранее по распоряжению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой была создана рабочая группа по этому вопросу.

Согласно постановлению, будут проверены участки в 84 регионах РФ, а также в семи странах и на территории города Байконур. Итоги проверки в регионах должны быть направлены в ЦИК до 24 апреля.

Как сообщил член ЦИК Антон Лопатин, комиссии проведут проверку тех случаев, когда гражданин заранее подал заявление о голосовании по месту нахождения через "Мобильный избиратель", но проголосовал в итоге по месту жительства.

Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Согласно итоговым данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин победил на них с результатом 87,3% голосов.