Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента

ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Проверка однократности голосования на прошедших в середине марта выборах президента РФ пройдет в регионах и на некоторых зарубежных участках до 24 апреля.

Постановление о проведении проверки однократности получения избирательного бюллетеня принято на заседании ЦИК РФ в среду.

В РоссииПамфилова заявила, что Путин побеждает на выборах с рекордным результатомЧитать подробнее

Ранее по распоряжению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой была создана рабочая группа по этому вопросу.

Согласно постановлению, будут проверены участки в 84 регионах РФ, а также в семи странах и на территории города Байконур. Итоги проверки в регионах должны быть направлены в ЦИК до 24 апреля.

Как сообщил член ЦИК Антон Лопатин, комиссии проведут проверку тех случаев, когда гражданин заранее подал заявление о голосовании по месту нахождения через "Мобильный избиратель", но проголосовал в итоге по месту жительства.

Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Согласно итоговым данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин победил на них с результатом 87,3% голосов.

Владимир Путин ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Временный железнодорожный переезд обустроят на месте ЧС в Вязьме

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен

Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

Уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 996 см

СПАРК интегрировал ESG-показатели в систему оценки компаний

ФАС завела дело на издательство "Просвещение" из-за высоких цен на учебники

ФАС завела дело на издательство "Просвещение" из-за высоких цен на учебники

В московском регионе пройден пик весеннего половодья

Паводок в России

Сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшен на четверть

Паводок в России

В Тюменской области МЧС ждет волну паводка к концу недели

Паводок в России

Уровень реки Урал под Оренбургом поднялся до 978 см

Уровень реки Урал под Оренбургом поднялся до 978 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });