За Путина на президентских выборах проголосовали более 76,2 млн россиян

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова подвела окончательные итоги президентских выборов 15-17 марта.

"Об общих результатах голосования. 76 млн 277 тыс. 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина. Это 87,28% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

Она оценила эти выборы как исторические. "На 20 млн из относительно благополучного 2018 года, когда такой масштабной угрозы не было, как сейчас, выросло число наших избирателей с очень твердой гражданской позицией. Это небывало. Поскольку тогда в абсолютном выражении за Владимира Владимировича Путина на выборах в 2018 году проголосовало 56 млн 426 тыс. 399", - сказала глава ЦИК.

По ее мнению, это объясняется тем, что многие из тех, кто поддерживал президента, просто не ходили на выборы.

Второе место на выборах 2024 года занял депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов с 4,31% (3 млн 768 тыс. 470 голосов). На третьей строчке - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,85% (3 млн 362 тыс. 484 голосов). На последнем, четвертом месте - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2% (2 млн 797 тыс. 629 голосов).

Явка на выборах составила 77,49% избирателей, или 87 млн 576 тыс. 75 человек. "В современной истории России подобных показателей еще не было", - отметила Памфилова.

Голосование за рубежом

За рубежом, согласно итоговым данным ЦИК РФ, проголосовали на выборах президента почти 388,8 тыс. граждан, из них за Путина свои голоса отдали 72,54% избирателей, сообщила Памфилова.

"В общей сложности в голосовании за рубежом приняли участие 388 791 избиратель. В 2018 году их было больше, понятно почему, - 484 275", - сказала она.

Ранее ЦИК называл цифру в 383 553 проголосовавших на зарубежных участках. Памфилова напомнила, что в этом году за рубежом было открыто гораздо меньше участков, а в некоторых странах их не было вообще.

"Несмотря на огромную пропагандистскую кампанию, у нас какие результаты в целом? За Владимира Владимировича Путина проголосовало из этих 388 791 избирателя 281 845 голосов или 72, 54% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - сказала глава ЦИК.

Ранее на сайте Центризбиркома была опубликована информация, что за Путина за рубежом проголосовали 72,3% избирателей.

Памфилова сообщила, что по уточненным данным, за вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова за рубежом проголосовали 63 869 человек, или 16,44% (ранее сообщалось о 16,65%).

За депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова, согласно окончательным данным, проголосовали 8 770 голосов, или 2,26% (было 2,22%). За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого - 7 735 голосов, или 1,99% (было 1,97%).

Памфилова сообщила, в странах, куда в последние годы переехало большое число россиян, был большой процент недействительных бюллетеней.

"Мы увидели большой процент недействительных бюллетеней, например, в Польше, там, где число недействительных бюллетеней доходило до трети. Мы проанализировали ситуацию: где была наибольшая концентрация релокантов, там было меньше всего голосов за Владимира Владимировича, и там было больше всего именно испорченных", - сказала Памфилова.

Тем не менее Путин, по ее словам, набрал высокий процент голосов избирателей в странах, где этого сложно было ожидать, сказала глава ЦИК России.

"На самом деле вот в тех странах, которые считались, что самые недружественные, где много релокантов, (например) в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,52%, в Эстонии - 75,22%, в Латвии - 70,6%, в Австралии - 53,6%", - сообщила Памфилова.

В Армении, где проживает большое число недавно уехавших россиян, голосовала часть проживающих в Грузии, где не было избирательных участков, россиян (часть поехала голосовать в Турцию, Казахстан), сказала глава ЦИК России. "Тем не менее, в целом, 54,7% (голосов за Путина - ИФ)", - сказала Памфилова.

В США, по ее словам, Путин набрал 42,23% в целом, а в Вашингтоне, где находится посольство РФ, - 63,33%.

Выборы президента прошли в РФ 15-17 марта, по данным ЦИК, с результатом в 87,28% одержал действующий глава государства.