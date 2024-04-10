РСПП вновь перенесет съезд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), как ожидается, в очередной раз поменяет дату ежегодного съезда, сместив его с 17 апреля ориентировочно на одну неделю позднее. Об этом сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с подготовкой мероприятия.

Предполагается, что новая дата будет объявлена в скором времени.

Это будет уже третье изменение даты съезда. Первоначально РСПП планировал провести пленарное заседание съезда сразу после форумов "Недели российского бизнеса" 15 февраля 2024 года, но перенес мероприятия на середину апреля с тем, чтобы съезд прошел после послания президента Федеральному собранию (состоялось 29 февраля) и выборов президента РФ (завершились в марте). Это, как пояснял глава РСПП Александр Шохин, позволит более предметно провести обсуждение важных для бизнеса вопросов, в частности фискальных.

В конце марта Шохин сообщил, что рассчитывает провести съезд 18 апреля с участием президента РФ Владимира Путина. В этот понедельник РСПП поменял дату в анонсе съезда на 17 апреля. Теперь ее вновь должны пересмотреть.

Съезд должен пройти в Московском международном доме музыки.