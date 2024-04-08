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РСПП перенес ежегодный съезд на 17 апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поменял дату ежегодного съезда, сместив мероприятие на один день – на 17 апреля с ранее анонсированного 18 апреля, следует из данных на сайте бизнес-объединения.

"Интерфакс" направил запрос в РСПП.

Это второе изменение даты съезда. Первоначально РСПП планировал провести пленарное заседание съезда сразу после форумов "Недели российского бизнеса" 15 февраля 2024 года, однако принял решение о переносе мероприятия на середину апреля с тем, чтобы съезд прошел после послания президента Федеральному собранию (состоялось 29 февраля) и выборов президента РФ (завершились в марте). Это, как пояснял глава РСПП Александр Шохин, позволит более предметно провести обсуждение важных для бизнеса вопросов, в частности, фискальных.

Съезд должен пройти в Московском международном доме музыки. К участию приглашен Владимир Путин, заявлял ранее Шохин.

РСПП
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