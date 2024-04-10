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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Роспотребнадзор назвал контролируемой эпидемиологическую ситуацию в Орске

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Орске Оренбургской области контролируемая, источников химического и микробиологического загрязнения, находящихся в зоне подтопления в районе города, нет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в среду.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе Орска Оренбургской области, связанная с паводковой ситуацией, контролируемая. Осложнений не регистрируется. Предпринимаются все меры, направленные на предупреждение развития рисков для здоровья населения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что источников химического и микробиологического загрязнения, а именно складов ядохимикатов, нефтебаз, складов ГСМ, полигонов твердых коммунальных и промышленных отходов, скотомогильников и навозохранилищ, находящихся в зоне подтопления в районе Орска, нет.

"Подтопление кладбища в поселке Старая Биофабрика г. Орска, расположенного в низине, не связано с подъемом уровня воды в реке Урал. Подтопление произошло вследствие скопления талых вод", - подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время проводится контроль качества питьевой воды подземных источников централизованного водоснабжения.

"До получения результатов лабораторных исследований жителям поселка рекомендуется употреблять только бутилированную и кипяченную питьевую воду, а также использовать ее в приготовлении пищи и хозяйственных нужд", - добавили в управлении.

На фоне крупнейшего за последние десятилетия паводка в регионе 5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В Оренбуржье действует режим ЧС федерального уровня.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Роспотребнадзор
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