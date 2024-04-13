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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

ВСУ обстреляли несколько курских сел

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу об обстреле со стороны Украины нескольких сел в приграничных районах.

"Под огонь попали территории населенных пунктов Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского, Коровяковка Глушковского, Гуево и Олешня Суджанского. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил глава региона, "наши бойцы вели ответный огонь по позициям противника".

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, которая граничит с Украиной, действует с 11 апреля 2022 года.

Курская область Роман Старовойт
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