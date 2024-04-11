В Петербурге побит температурный рекорд 1890 года для 10 апреля

В среду в городе теплело до 21,5 градуса

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге побит температурный рекорд для 10 апреля, температура в городе поднималась до плюс 21,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Это новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 апреля, и он сразу на 4,8 градуса выше прежнего достижения, которое держалось с 1890 года", - написал он в Telegram и добавил, что это самая высокая температура воздуха в Петербурге с начала года.

Начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов со своей стороны отметил, что 10 апреля - самая ранняя дата, когда в городе фиксировали плюс 20 градусов.

"До вчерашнего дня первая 20-градусная температура воздуха в году была зарегистрирована только 12 апреля", - сообщил Колесов.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в четверг в Петербурге уже холоднее: ожидается до плюс 10 градусов, вечером возможны небольшой дождь и усиление ветра.