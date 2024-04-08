Летняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 23 градусов прогнозируется в Москве в среду, но к выходным температура понизится до плюс 13 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве опять майская и даже июньская погода. Связано это с тем, что происходит перенос воздушных масс с Средиземного моря, с самого юга Атлантического океана. И понятно, что это обусловливает очень высокую температуру. И, что очень важно, температура будет повышаться", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в течение недели и ночные температуры будут положительными. Так, во вторник, среду и четверг температура ночью будет характерна для второй половины мая - во вторник и среду будет около плюс 10 градусов, а в четверг минимальная температура ночью будет от плюс 12 до плюс 14 градусов.

Днем во вторник в Москве будет плюс 19 - плюс 21 градус. "Но, если сегодня ночью лишь местами небольшой дождь, то завтра уже кратковременный дождь и условия для грозовой деятельности, то есть местами будет гроза, но летнего типа - прогремит и завершится. И усиления ветра не прогнозируется", - добавил он.

В среду в Москве будет до плюс 21 - плюс 23 градусов, что на 9-10 градусов выше нормы. В четверг температура днем чуть понизится, будет плюс 15 - плюс 19 градусов.

"И начнется постепенное изменение циркуляции в пятницу. В пятницу уже ночные температуры плюс 3 - плюс 8, а днем плюс 11 - плюс 16. Воздушные массы начнут поступать с запада. Но такая температура тоже очень высокая, на 3-4 градуса выше нормы", - добавил Вильфанд.

В предстоящие выходные температура еще понизится, но все равно будет выше нормы на 2-3 градуса.

Так, в субботу ночью прогнозируется плюс 3 - плюс 8, а днем плюс 8 - плюс 13 градусов. Также будет небольшой кратковременный дождь. В воскресенье, как уточнил метеоролог, снова покажется солнце. Ночью будет ноль - плюс 5, а днем плюс 11 - плюс 16 градусов.