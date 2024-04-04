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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

В Москве в ночь на пятницу возможна гололедица

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу 5 апреля в Москве температура, по прогнозу синоптиков, опустится ниже нуля градусов, возможно образование гололедицы, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Там призвали пешеходов быть внимательными, автомобилистов - соблюдать скоростной режим, и заверили, что городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

В столичном регионе резко похолодало после июньского тепла в начале недели и ветреной и дождливой среды.

"В четверг Москва окажется в тыловой части циклона, ночью температура плюс 5 - плюс 7, днем плюс 7 - плюс 9 и местами небольшие осадки. Но даже и в четверг температура выше нормы на 2 градуса. И только в пятницу температура приблизится к своей норме - ночные температуры около ноля, а днем плюс 5 - плюс 7 градусов. И это нормальная температура для середины апреля", - прогнозировал 1 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гидрометцентр Москва Роман Вильфанд
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