В Москве в ночь на пятницу возможна гололедица

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу 5 апреля в Москве температура, по прогнозу синоптиков, опустится ниже нуля градусов, возможно образование гололедицы, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Там призвали пешеходов быть внимательными, автомобилистов - соблюдать скоростной режим, и заверили, что городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

В столичном регионе резко похолодало после июньского тепла в начале недели и ветреной и дождливой среды.

"В четверг Москва окажется в тыловой части циклона, ночью температура плюс 5 - плюс 7, днем плюс 7 - плюс 9 и местами небольшие осадки. Но даже и в четверг температура выше нормы на 2 градуса. И только в пятницу температура приблизится к своей норме - ночные температуры около ноля, а днем плюс 5 - плюс 7 градусов. И это нормальная температура для середины апреля", - прогнозировал 1 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.