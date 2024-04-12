Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде и сильном ветре в пятницу.

"12 апреля в городе Москве ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.