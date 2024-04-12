Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде и сильном ветре в пятницу.
"12 апреля в городе Москве ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.
Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.