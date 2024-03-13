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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Минфин предложил увеличить в 100 раз план по поступлениям в бюджет-24 от приватизации

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минфин предлагает скорректировать плановый объем поступлений в бюджет в 2024 году от сделок приватизации, он должен составить не менее 100 млрд рублей.

"Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете - чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована - не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать", - сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

Минфин внес в правительство предложение о снижении доли государства в ряде крупных компаний, говорил Силуанов в декабре 2023 года. По его словам, речь идет примерно о 30 компаниях, где доля государства превышает 50%. Минфин предложил сократить долю участия до контрольного пакета. "Это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить его", - сообщил министр.

Он отметил, что существует много компаний, в которых Россия имеет долю "под 100%", при этом государство как собственник оказывается менее эффективным, чем частные инвесторы.

Приватизация в последние годы не является сколько-нибудь существенным источником покрытия дефицита бюджета. Потенциальные крупные сделки периодически обсуждаются, но до реализации не доходят.

В 2023 году в бюджет от приватизации поступило 29 млрд рублей.

Антон Силуанов Минфин Росимущество
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