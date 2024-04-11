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В Оренбуржье сброс воды с Ириклинского водохранилища сократился втрое с пиков

Глава региона Паслер заявил, что паводковая ситуация в области стабилизируется

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Ириклинское водохранилище в очередной раз сократило сброс, чтобы снизить уровень воды в реке Урал, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Сегодня с 14:00 (местное время) гидроузел начал сбрасывать по 720 кубометров в секунду. С пиковой нагрузки 5 апреля мы сократили сброс в три раза. Эти меры влияют на снижение Урала в Оренбуржье", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в среду водосброс был уже снижен на четверть - с 1342 до 993 кубометров в секунду, а позднее - до 902 кубометров в секунду. Весь объем воды с водохранилища идет через город Орск и следом - через всю территорию области.

В телеграм-канале администрации города Бузулука сообщается, что сброс с Сорочинского водохранилища уменьшен до 250 кубометров в секунду.

Ранее глава региона сообщал, что снижение объемов притока и сброса с Ириклинского водохранилища позволяет рассчитывать, что новой волны "большой воды" не будет. Он призвал всех "сохранять мобилизацию", так как "гидрологическая обстановка может меняться за счет развития весенних процессов у наших северных соседей".

"За последние сутки ситуация стабилизировалась: идёт устойчивое падение Урала в Орске, снижение составило 14 см. Конечно, мы понимали, что волна дойдёт до Оренбурга, и рост составил метр за последние сутки. Гидропост, который находится выше по течению, перед Оренбургом, говорит о том, что завтра должна наступить стабилизация, ожидается прекращение роста уровня воды", - цитирует Паслера его пресс-служба.

11 апреля Паслер и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин осмотрели зоны подтопления в Оренбурге. Глава Минстроя находится в Оренбургской области по личному поручению президента для оценки ситуации на месте и координации работ по восстановлению. Первоочередной задачей министр назвал восстановление жилья и жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

В ближайшие дни Паслер внесет в областное Законодательное собрание новые законопроекты, связанные с поддержкой граждан и организаций, пострадавших от паводка. Это станет дополнением к уже действующим мерам, инициированным губернатором после введения в Оренбуржье режима ЧС, отмечает пресс-служба.

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Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
Бузулук Денис Паслер Ирек Файзуллин Урал Оренбургская область Ириклинское водохранилище
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