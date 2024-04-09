Сброс воды с Ириклинского водохранилища могут сократить еще больше для минимизации рисков

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Скорость сброса воды на Ириклинском водохранилище может быть снижена до 1,5 тысяч кубометров в секунду, это позволит минимизировать риски новых подтоплений, сообщил в Telegram губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он уточнил, что снизить сброс сейчас позволяет гидрологическая обстановка на водохранилище. Такая мера должна позволить снизить темпы подъема уровня Урала и минимизировать риски новых подтоплений и усугубления ситуации в пойме реки на всем ее протяжении в Оренбуржье.

"В случае изменения погодных и других условий продолжим корректировать работу гидроузла", - добавил Паслер.

Сброс воды на Ириклинском водохранилище на утро вторника составлял 1670 кубометров в секунду. Таким образом, в дальнейшем сброс будет снижен на 10,2%.

При этом приток воды в это водохранилище утром во вторник составил 1680 кубометров в секунду, в то время как в понедельник вечером приток составлял 1950 кубометров в секунду (скорость притока сократилась на 13,8% - ИФ).

Еще одно водохранилище региона - Сорочинское - за прошедшую ночь сократило сброс воды на четверть, с 400 до 300 кубометров в секунду. Приток воды за это время сократился с 460 до 380 кубометров в секунду (-17,4%). Свободная емкость водохранилища осталась без изменений - 9,42 млн кубометров.

Сорочинское водохранилище расположено на расстоянии 402 км от устья реки Самары. Ириклинское водохранилище является крупнейшим водоемом Южного Урала.