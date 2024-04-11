Волна паводка достигла Оренбурга и теперь будет двигаться вниз по долине Урала

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пик весеннего паводка в Оренбурге пройдет в четверг, далее вода реки Урал пойдет в направлении села Илек, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии", - приводит слова главы региона его пресс-служба.

Он отметил, что имевшийся запас времени дал возможность закончить отсыпку высокой дамбы в Илеке. Она устроена для того, чтобы с минимумом ущерба для территории пропустить паводковые воды Урала дальше на юг.

На уровень Урала за Оренбургом также серьезно влияет полноводная и более быстрая Сакмара, которая в последние дни тоже растет, но не так интенсивно.

Губернатор сообщил, что сам поедет в Илекский район для координации действий всех служб и личного контроля за ситуацией.

Говоря о положении дел в областном центре, он отметил, что Оренбург проходит пиковые нагрузки на инфраструктуру.

"Тяжелые испытания выпали и на долю оренбуржцев - как сотрудников всех служб, задействованных в пропуске паводка и ликвидации его последствий, так и жителей региона. Сегодня все системы жизнеобеспечения региона работают исправно. Наши специалисты оказались готовы к наихудшему сценарию. Я благодарю всех за самоотверженную работу", - сказал Паслер.

По его словам, сокращение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 720 кубометров в секунду существенно повлияет на паводковую обстановку в бассейне Урала.

"Мы рассчитываем, что это позволит избежать в других территориях таких последствий, как в Орске, который принял на себя первую и самую мощную ударную волну", - подчеркнул глава региона.

Что касается Орска и Бузулука, то ситуация по паводку на востоке и западе региона в целом стабилизировалась. Вода уходит, число подтопленных домов и участков стабильно сокращается. Повсеместно начинаются ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры и в жилом фонде.

Паслер подтвердил, что будут найдены средства для инженерных расчетов и проектирования новой дамбы в Орске для прочной защиты города от паводков в будущем, говорится в сообщении.

По состоянию на 11 апреля на 14:00 уровень Урала в селе Илек - 897 см (опасный уровень - 892 см), сообщается в телеграм-канале администрации Илекского округа.

В среду жители Илека, проживающие в зоне возможного подтопления, вышли на берег реки Урал и стали наполнять мешки песком для укрепления верха дамбы, которая увеличена с 10 до 11 метров.

Как сообщалось, по прогнозам властей, нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

Илек - село, административный центр Илекского района и Илекского сельсовета с населением более 10 тыс. человек.