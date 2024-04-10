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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшен на четверть

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Водосброс с Ириклинского водохранилища решено резко уменьшить, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он уточнил, что сброс уменьшен сразу на четверть - с 1342 до 993 кубометров в секунду, написал он в своем телеграм-канале.

Паслер отметил, что в настоящее время самые проблемные районы востока региона, где, в частности, расположен город Орск, уже начинают освобождаться от воды, и паводок отсюда отступает в сторону Оренбурга.

"Снижение объёмов притока и сброса с крупнейшего гидроузла позволяет рассчитывать, что новой волны "большой воды" не будет", - написал он.

Между тем, глава региона призвал всех "сохранять мобилизацию".

"Гидрологическая обстановка может меняться за счёт развития весенних процессов у наших северных соседей", - отметил он.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Денис Паслер Оренбург Орск Ириклинское водохранилище Оренбургская область
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