Дума одобрила в I чтении изменение условий для статуса квалифицированного инвестора

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке критериев для получения гражданами статуса квалифицированного инвестора, который предоставляет доступ к различным инструментам финансового рынка, в том числе высокорискованным.

Проект изменений в законы "О рынке ценных бумаг" и "Об инвестиционных фондах" (№496225-8) внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди которых были глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампредседателя Совета федерации Николай Журавлев.

Изменение условий присвоения статуса "квала"

Документ корректирует правила присвоения статуса квалифицированного инвестора физлицам. Сейчас для этого достаточно выполнения одного из условий: иметь на брокерских или банковских счетах не менее 6 млн рублей или ценные бумаги на эквивалентную сумму; совершить за последние четыре квартала сделки с инструментами финансового рынка на сумму 6 млн рублей и более; иметь высшее экономическое образование или опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Парламентарии предлагают расширить список условий, соответствие одному из которых позволяет гражданину получить статус квалифицированного инвестора. Для этого также будет достаточно иметь определенную ЦБ РФ ученую степень, либо размер дохода, виды, период получения и порядок расчета которого также будут устанавливаться нормативными актами регулятора.

Одновременно поправки разрешают присваивать статус "квала" физлицу на основании соблюдения комбинации ряда критериев. Продолжительность опыта работы, количество и совокупная стоимость сделок может приниматься во внимание вместе с наличием специального образования и ученой степени. Требования к образованию и прохождению тестирования (с 1 октября 2021 года нужно для допуска неквалифицированного инвестора к ряду финансовых инструментов) могут приниматься во внимание и при определении размера имущества, открывающего физлицу доступ к статусу квалифицированного инвестора. При этом при прохождении тестирования инвестор будет признаваться "квалом" только в отношении финансового инструмента, по которому его знания подтверждены, указано в проекте.

Поправки о комбинации критериев принимаются на фоне планов ЦБ РФ поэтапно повысить имущественный ценз для "квалов" к 2026 году с текущих 6 млн рублей до 24 млн рублей. Комментируя эти перспективы представители ЦБ говорили, что в составе комбинации составные элементы требований могут быть мягче, чем применяющиеся сами по себе.

"Разумный выход, который мы видим, это повышение ценза до 24 млн рублей или сдача дополнительного теста, который бы подтверждал знания. Если у человека есть 6 млн рублей и он хочет стать "квалом" и купить, например, нерыночный ПИФ, то по нашей предложенной модели должен сдать специальный тест, который подтверждает понимание этих инструментов. Но если он сдать его не сможет, то зачем ему продадут то, что он не понимает?" - объяснял позицию регулятора руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Авторы документа обещают, что после вступления в силу закона инвесторы сохранят свой квалифицированный статус для тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, услуг, по которым они получили его ранее.

При этом законопроект устанавливает необходимость повторного тестирования инвестора. Оно потребуется, если сделки не совершались им в течение пяти лет. Такая мера позволит повысить осознанность действий инвесторов при совершении сделок после длительного перерыва, в течение которого в том числе могли произойти изменения законодательства, отмечают авторы в пояснительной записке. Отсчитывать пятилетний срок предлагается не со дня получения положительного результата тестирования, а со дня вступления в силу закона.

Защита инвестора

Законопроект обязывает брокера заключать с неквалифицированными инвесторами договоры, предусматривающие право использовать их средства и ценные бумаги в своих интересах, только при наличии положительного результата тестирования. Сейчас такого условия закон "О рынке ценных бумаг" не предусматривает.

"Данная мера позволит повысить информированность неквалифицированного инвестора о последствиях и рисках использования его активов для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других клиентов брокера", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Также документ расширяет список бумаг, для торговли которыми частному инвестору требуется пройти тестирование. В их список попадут облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, исключение будет сделано для ипотечных облигаций или облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования, который принадлежит РФ или госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" либо АО "ДОМ.РФ".

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.