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Запущенная "Ангарой-А5" испытательная полезная нагрузка выведена на орбиту

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Орион", запущенный в четверг ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, доставил на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку. Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на Восточном полностью выполнена.

"Разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой будет уведен на орбиту хранения, чтобы не создавать помехи действующим космическим аппаратам, работающим на геостационарной орбите", - заявили в госкорпорации.

Ранее в четверг "Орион" вывел на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", созданный российской частной компанией Avant Space, сообщали в госкорпорации.

Ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный в четверг в 12:00 по московскому времени. Она вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Для тяжелой ракеты "Ангара-А5" данный пуск стал четвертым в истории. Предыдущие испытательные пуски данной ракеты были выполнены с космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года, третий - 27 декабря 2021 года.

Пуск ракеты состоялся с третьей попытки - 9 и 10 апреля пуски были отменены автоматикой.

Головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Основным заказчиком семейства является Минобороны РФ.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Протоны" использовались, в частности, для вывода на орбиту модулей Международной космической станции. В 2010-2015 годах произошла серия из семи аварийных запусков, которые связывали с человеческим фактором.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ангара-А5 Восточный Роскосмос Орион
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