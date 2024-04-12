Прорванный участок дамбы в Орске восстановлен

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Орске восстановили участок дамбы, который прорвало 5 апреля, сообщает пресс-служба МЧС России в пятницу.

"В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", - говорится в сообщении.

Ход восстановления гидротехнического сооружения проверил глава МЧС России Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Руководителю МЧС России доложили о проведенных инженерных мероприятиях, необходимых для скорейшего освобождения жилых районов от воды. Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы и специализированную технику.

"Сотрудники МЧС России развернули насосно-рукавный комплекс "Шквал". Он оснащен мощными насосами, позволяющими проводить откачку 350 литров воды в секунду", - сообщает пресс-служба.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 5 апреля в Орске прорвало дамбу и вода стремительно начала затапливать город. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

По последним данным, в Орске подтопленными остаются около 5,2 тыс. жилых домов. В 13 пунктах временного размещения остаются свыше тысячи человек, в том числе 163 ребенка. Паводок постепенно сходит.