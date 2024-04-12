Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Прорванный участок дамбы в Орске восстановлен

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Орске восстановили участок дамбы, который прорвало 5 апреля, сообщает пресс-служба МЧС России в пятницу.

"В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", - говорится в сообщении.

Ход восстановления гидротехнического сооружения проверил глава МЧС России Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Руководителю МЧС России доложили о проведенных инженерных мероприятиях, необходимых для скорейшего освобождения жилых районов от воды. Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы и специализированную технику.

"Сотрудники МЧС России развернули насосно-рукавный комплекс "Шквал". Он оснащен мощными насосами, позволяющими проводить откачку 350 литров воды в секунду", - сообщает пресс-служба.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 5 апреля в Орске прорвало дамбу и вода стремительно начала затапливать город. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

По последним данным, в Орске подтопленными остаются около 5,2 тыс. жилых домов. В 13 пунктах временного размещения остаются свыше тысячи человек, в том числе 163 ребенка. Паводок постепенно сходит.

Наводнение в Орске

11
Хроника 30 марта – 12 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Куренков Орск Оренбургская область МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

Паводок в России

Снижение водосброса привело к резкому сокращению воды в Урале у Орска

Снижение водосброса привело к резкому сокращению воды в Урале у Орска
Паводок в России

Уровень воды в реке Урал у Орска упал ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Урал у Орска упал ниже опасной отметки
Паводок в России

Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку почти на 2 метра

Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку почти на 2 метра
Паводок в России

Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов

Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов

Президент РФ назвал чушью утверждения о намерениях России напасть на Европу

Президент РФ назвал чушью утверждения о намерениях России напасть на Европу

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Военная операция на Украине

Источник заявил, что новый план Киева по контрнаступлению приведет к разгрому ВСУ

Что произошло за день: четверг, 11 апреля

Паводок в России

Курганский губернатор допустил, что к разливу Тобола в пойме могли привести ледовые заторы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });