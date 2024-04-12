Полицию в зоне подтоплений в Оренбуржье снабдили новыми моторными лодками

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России решили усилить новыми моторными лодками группировку полицейских, действующих на пострадавших от весеннего паводка территориях Оренбургской области, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"По решению руководства МВД России для обеспечения правопорядка и помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка, усиленные наряды полиции оснащены новыми моторными лодками", - написала Волк в своем телеграм-канале.

По словам представителя МВД, лодки позволят полицейским "действовать мобильно и контролировать большое количество домовладений".

На 10 новых плавсредствах сотрудники территориальных органов МВД России патрулируют поселки Южный Урал, Приуралье, Заречный, Овощевод, Гранд парк и Кузнечный.

Кроме того, для охраны общественного порядка и обнаружения людей, оказавшихся в опасной ситуации, полицейские используют квадрокоптеры.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.