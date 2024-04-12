Снижение водосброса привело к резкому сокращению воды в Урале у Орска

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Скорость сброса воды с Ириклинского водохранилища в очередной раз снижена, это позволило сократить уровень воды в Урале у Орска, сообщил в пятницу губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.

"Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске: уровень Урала на сегодня - 798 см (минус 62 см за сутки)", - написал Паслер.

Ранее Паслер сообщал, что сброс воды продолжают снижать для того, чтобы как можно быстрее освободить подтопленные территории от паводковых вод.

Это уже не первое снижение скорости сброса воды с Ириклинского водохранилища. Ранее в среду водосброс был уже снижен на четверть - с 1342 до 993 кубометров в секунду, затем до 720 кубометров в секунду.

Ранее мэр Орска Василий Козупица сообщал в своем телеграм-канале, что "уровень Урала упал на 184 см и составил 673 см". В свою очередь администрация Орска в телеграм-канале уточняет, что уровень Урала по состоянию на 7:00 (местное время) составлял 798 см, однако уже к 10:00 он упал еще на 8 см и составляет 790 см. Скорость притока воды в водохранилище - 673 кубометра в секунду.

По последним данным, в Орске подтопленными остаются около 5,2 тыс. жилых домов. В 13 пунктах временного размещения остаются свыше тысячи человек, в том числе 163 ребенка. Паводок постепенно сходит.

Ириклинское водохранилище является крупнейшим водоемом Южного Урала. Весь объем воды с водохранилища идет через город Орск и следом - через всю территорию области. Как сообщалось, по прогнозам властей, нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.