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Мэр Оренбурга призвал жителей некоторых районов эвакуироваться

Мэр Оренбурга призвал жителей некоторых районов эвакуироваться
Половодье в Оренбургской области
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбурге звучит сирена, мэр Сергей Салмин призывает жителей некоторых районов эвакуироваться.

"Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок: срочно эвакуируйтесь", - написал он в своем телеграм-канале.

Салмин сообщил, что необходимо взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.

"Положение критическое, не теряйте время!" - сказал он.

По данным мэра, за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143.

Хроника 30 марта – 12 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Сергей Салмин
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