Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку почти на 2 метра

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Повышение уровня реки Урал в Оренбурге продолжается, опасный уровень превышен уже почти на 2 метра, сообщает администрация города в пятницу.

"По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 12 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1129 сантиметров. Критическая отметка превышена на 199 см", - говорится в сообщении.

В РоссииУровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часовУровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часовЧитать подробнее

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 69 сантиметров, отметили в мэрии.

При этом наблюдается тенденция к снижению суточного темпа прироста. Как сообщалось ранее со ссылкой на департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона, сутками ранее прирост составлял 81 см.

Это, в том числе, обусловлено сменой режима Ириклинского водохранилище, где ранее неоднократно снижалась скорость сброса воды, сообщали региональные власти.

Мэрия Оренбурга также сообщает, что на некоторых улицах города возможны кратковременные отключения электроэнергии из-за подъёма воды в реке и риска подтопления энергообъектов.

Ранее со ссылкой на мэра Оренбурга Сергея Салмина сообщалось, что вода в городе подходит к многоквартирным домам. Для сдерживания паводка в город доставили водоналивные дамбы.

Также сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге превысил показатели, которые фиксировались в середине прошлого века.

На вечер четверга было подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. Эвакуированы 1 332 человека.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Хроника 30 марта – 12 апреля 2024 годаПаводок в России
Урал Оренбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Уровень воды в реке Урал у Орска упал ниже опасной отметки

Паводок в России

Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов

Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов

Президент РФ назвал чушью утверждения о намерениях России напасть на Европу

Президент РФ назвал чушью утверждения о намерениях России напасть на Европу

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Военная операция на Украине

Источник заявил, что новый план Киева по контрнаступлению приведет к разгрому ВСУ

Что произошло за день: четверг, 11 апреля

Паводок в России

Курганский губернатор допустил, что к разливу Тобола в пойме могли привести ледовые заторы

Паводок в России

Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье более чем в 40 млрд рублей

Совет при президенте не поддержал идею ограничить детей в выражении своего мнения

Совет при президенте не поддержал идею ограничить детей в выражении своего мнения

Активы ГК "Ариант" перешли в собственность государства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });