Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку почти на 2 метра

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Повышение уровня реки Урал в Оренбурге продолжается, опасный уровень превышен уже почти на 2 метра, сообщает администрация города в пятницу.

"По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 12 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1129 сантиметров. Критическая отметка превышена на 199 см", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 69 сантиметров, отметили в мэрии.

При этом наблюдается тенденция к снижению суточного темпа прироста. Как сообщалось ранее со ссылкой на департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона, сутками ранее прирост составлял 81 см.

Это, в том числе, обусловлено сменой режима Ириклинского водохранилище, где ранее неоднократно снижалась скорость сброса воды, сообщали региональные власти.

Мэрия Оренбурга также сообщает, что на некоторых улицах города возможны кратковременные отключения электроэнергии из-за подъёма воды в реке и риска подтопления энергообъектов.

Ранее со ссылкой на мэра Оренбурга Сергея Салмина сообщалось, что вода в городе подходит к многоквартирным домам. Для сдерживания паводка в город доставили водоналивные дамбы.

Также сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге превысил показатели, которые фиксировались в середине прошлого века.

На вечер четверга было подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. Эвакуированы 1 332 человека.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.